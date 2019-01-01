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    1С-Битрикс: Корпоративный портал — Совместная работа
    http://cps.ru/images/-.jpg«1С-Битрикс: Корпоративный портал — Совместная работа» — редакция, созданная для компаний, стремящихся повысить эффективность групповой работы сотрудников. Редакция включает в себя все необходимые инструменты для совместной работы сотрудников в рамках рабочих групп. Включая системы управления задачами и учета рабочего времени. Также редакция позволяет быстро создать перекрестное информационное пространство для взаимодействия с «внешним» миром — Экстранет

    Экстранет обеспечивает прозрачность, документируемость, быстроту работы в сочетании с простотой, конфиденциальность — все, что требуется для организации слаженной и коллективной работы. С учетом того, что работа идет со сторонними пользователями!

    В состав редакции «Совместная работа» включены группы функций:

    • Вертикальные коммуникации
    • Горизонтальные коммуникации
    • Социальная сеть и открытые коммуникации
    • Мобильные веб-приложения
    • Типовые бизнес-процессы
    • Интеграция
    • Автоматизация бизнеса

    Мобильные веб-приложения
    Мобильный корпоративный портал
    Мобильные микроблоги
    BitrixOTP

    Открытые коммуникации, общение
    «Живая лента»
    Микроблоги
    Портал «Есть идея?
    Форумы
    Фотогалереи сотрудников
    Доска объявлений

    Социальная сеть и коммуникации
    Друзья, коллеги
    Персональные файлы
    Персональный блог
    Персональная фотогалерея
    Персональный форум, стена

    Интеграция
    Active Directory/LDAP
    MS Exchange Server 2007/2010
    MS Exchange Web Mail
    MS Office
    CardDAV
    CalDAV (календари Google, Apple)
    Открытый API (Rest, SOAP)

    Автоматизация бизнеса
    Автоматизация отчетов
    Бизнес-процессы


    Горизонтальные коммуникации
    Задачи 2.0  
    Таймменеджмент 2.0
    ∙ Учет рабочего времени
    ∙ Календари
    ∙ Планирование
    Планирование, календари
    Коллективная работа, группы
    Собрания и планерки  
    Обмен сообщениями на портале
    Индикатор присутствия
    IM-сообщения, Jabber/XMPP
    Видеоконференции
    Экстранет
    Send&Save SMTP сервер

    Вертикальные коммуникации
    Новости компании
    Фотогалерея
    Видеогалерея
    Карьера и вакансии
    Сотрудники, справочники
    Кадровые изменения
    График отсутствий
    Управление документами
    Документы, история, WebDAV
    Мгновенный поиск
    Резервирование переговорных
    База знаний (Wiki)
    Обучение
    Опросы
    Каталог ссылок
    Подписка


    Приобретая редакцию «Совместная работа», вы получаете:


    Один год бесплатных обновлений
    Один год технической поддержки
    25 дополнительных пользователей
    Неограниченное количество внешних (экстранет) пользователей
    Программный продукт с открытыми исходными текстами PHP
    Поддержку баз данных MySQL, Oracle, MSSQL


    Обеспечение безопасности внутрикорпоративных ресурсов

    От несанкционированного доступа в экстранет-сети защищает система аутентификации пользователей — например, по логину и паролю или определенного IP-адреса. Функции программного продукта по сравнению с обеспечивающим только внутреннюю связь существенно расширены.

    Организуйте слаженную работу всех отделов компании, бесперебойный обмен актуальной информацией с партнерами и клиентами при помощи продукта, обеспечивающего быстроту работу работы и полную ее прозрачность, предоставляющего для пользования все IT-инструменты Глобальной сети.

    Задачи

    Портал, развернутый на редакции «Совместная работа»,  служит для повышения эффективности групповой работы сотрудников; повышения самоорганизации в компании с использованием системы управления задачами и проектами; повышения дисциплины в результате применения системы для учета рабочего времени, а также для взаимодействия с «внешним» миром на специально созданном, защищенном экстранет-пространстве. 

    Коллективная работа

    Редакция включает в себя все необходимые инструменты для совместной работы сотрудников в рамках рабочих групп. Рабочая группа получает в свое распоряжение обособленное рабочее пространство на Портале. Обособленное рабочее пространство для совместной работы группы сотрудников это удобный инструмент, позволяющий эффективно организовать информационный обмен среди членов группы, хранить все относящиеся к работе группы материалы, обеспечить удобный доступ и поиск нужной информации,планировать групповую активность и создавать отчеты.

    Таймменеджмент 2.0

    Система «Таймменеджмент 2.0» служит для учета рабочего времени «без проходной», для повышения дисциплины без создания напряжения в компании, позволяет построить дисциплину любой степени жесткости в зависимости от выбора руководителя. В системе учитывается начало и конец рабочего дня (ведется табель рабочих дней). Сотрудники могут отметить начало рабочего дня «задним числом», запросив подтверждение у своего руководителя. Интерфейс «Рабочий день» помогает планировать задачи и события на день, отмечать начало и конец рабочего дня, писать отчет за день.

    Задачи 2.0

    Задачи 2.0 — система управления задачами и проектами с отчетами по эффективности работы каждого сотрудника, каждого отдела и всей организации. Зачастую компании испытывают сложность в том, чтобы замотивировать сотрудника работать с задачами на портале и полноценно использовать этот инструмент. «Задачи 2.0» активно задействуют самоорганизацию: сотрудник может самостоятельно ставить себе задачи и принимать их от руководителя.

    Управление документами

    В редакции реализована система управления документами, есть возможность вести историю изменений документа, загружать сразу несколько файлов, подключить портал как сетевой диск для всех операционных систем (всех версий Windows, Mac OS, Linux). У каждого документа — единая карточка, работает быстрый поиск по файлам и по содержимому (с мгновенным поиском и подсказками), удаленные документы остаются в «Корзине». При работе с документами можно использовать бизнес-процессы. Реализована поддержка версионности.

    Экстранет

    Приглашенные пользователи, не являющиеся сотрудниками компании, получают ограниченные права доступа, причем, только к Экстранету — без возможности просмотра внутрикорпоративной информации на Портале. При этом, сотрудники вашей компании смогут также вступать по приглашению в рабочие группы Экстранета.  Смогут обсуждать с приглашенными пользователями  вопросы в группах (в форумах, блогах), совместно работать с общими документами, планировать активность в календаре, ставить задачи и следить за их выполнением, публиковать отчеты и так далее.

    Экстранет — это нейтральная территория, совместная полоса и пространство для встреч. Это ресурс, работающий на тех же принципах, что и Интранет. Поэтому вам не придется переучивать сотрудников для управления новым проектом. Для перехода в Экстранет вашим сотрудникам даже авторизация не потребуется — достаточно нажать на кнопку «Экстранет». В итоге, вместе с Экстранетом, ваша компания получает множество преимуществ, таких как снижение затрат на обслуживание клиентов, удобство работы с партнерами за счет более простого, удобного и контролируемого рабочего пространства, предоставляемого для сотрудничества.

    Типовые бизнес-процессы

    Воспользуйтесь готовыми шаблонами бизнес-процессов, которые входят в состав всех редакций продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Теперь ситуации в вашей компании, которые требуют утверждения и согласования, будут под контролем. Вы без труда ознакомите нужных сотрудников с каким-то важным документом, сформируете экспертную группу для его оценки и получите компетентное резюме по документу.

    Мобильный портал 

    Вы можете запустить Мобильный корпоративный портал, созданный на основе технологии BitrixMobile, в двух вариантах — как веб-приложение с мобильного устройства (на iOS, Android, BlackBerry OS) и как мобильную версию портала с просмотром в обычном браузере.

     
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