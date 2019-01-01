«1С-Битрикс: Корпоративный портал — Совместная работа» — редакция, созданная для компаний, стремящихся повысить эффективность групповой работы сотрудников. Редакция включает в себя все необходимые инструменты для совместной работы сотрудников в рамках рабочих групп. Включая системы управления задачами и учета рабочего времени. Также редакция позволяет быстро создать перекрестное информационное пространство для взаимодействия с «внешним» миром — Экстранет. Экстранет обеспечивает прозрачность, документируемость, быстроту работы в сочетании с простотой, конфиденциальность — все, что требуется для организации слаженной и коллективной работы. С учетом того, что работа идет со сторонними пользователями! В состав редакции «Совместная работа» включены группы функций: Вертикальные коммуникации

Горизонтальные коммуникации

Социальная сеть и открытые коммуникации

Мобильные веб-приложения

Типовые бизнес-процессы

Интеграция

Автоматизация бизнеса Мобильные веб-приложения

Мобильный корпоративный портал

Мобильные микроблоги

BitrixOTP



Открытые коммуникации, общение

«Живая лента»

Микроблоги

Портал «Есть идея?

Форумы

Фотогалереи сотрудников

Доска объявлений



Социальная сеть и коммуникации

Друзья, коллеги

Персональные файлы

Персональный блог

Персональная фотогалерея

Персональный форум, стена



Интеграция

Active Directory/LDAP

MS Exchange Server 2007/2010

MS Exchange Web Mail

MS Office

CardDAV

CalDAV (календари Google, Apple)

Открытый API (Rest, SOAP)



Автоматизация бизнеса

Автоматизация отчетов

Бизнес-процессы

Горизонтальные коммуникации

Задачи 2.0

Таймменеджмент 2.0

∙ Учет рабочего времени

∙ Календари

∙ Планирование

Планирование, календари

Коллективная работа, группы

Собрания и планерки

Обмен сообщениями на портале

Индикатор присутствия

IM-сообщения, Jabber/XMPP

Видеоконференции

Экстранет

Send&Save SMTP сервер



Вертикальные коммуникации

Новости компании

Фотогалерея

Видеогалерея

Карьера и вакансии

Сотрудники, справочники

Кадровые изменения

График отсутствий

Управление документами

Документы, история, WebDAV

Мгновенный поиск

Резервирование переговорных

База знаний (Wiki)

Обучение

Опросы

Каталог ссылок

Подписка



Приобретая редакцию «Совместная работа», вы получаете:

Один год бесплатных обновлений

Один год технической поддержки

25 дополнительных пользователей

Неограниченное количество внешних (экстранет) пользователей

Программный продукт с открытыми исходными текстами PHP

Поддержку баз данных MySQL, Oracle, MSSQL

Обеспечение безопасности внутрикорпоративных ресурсов От несанкционированного доступа в экстранет-сети защищает система аутентификации пользователей — например, по логину и паролю или определенного IP-адреса. Функции программного продукта по сравнению с обеспечивающим только внутреннюю связь существенно расширены.



Организуйте слаженную работу всех отделов компании, бесперебойный обмен актуальной информацией с партнерами и клиентами при помощи продукта, обеспечивающего быстроту работу работы и полную ее прозрачность, предоставляющего для пользования все IT-инструменты Глобальной сети. Задачи Портал, развернутый на редакции «Совместная работа», служит для повышения эффективности групповой работы сотрудников; повышения самоорганизации в компании с использованием системы управления задачами и проектами; повышения дисциплины в результате применения системы для учета рабочего времени, а также для взаимодействия с «внешним» миром на специально созданном, защищенном экстранет-пространстве. Коллективная работа Редакция включает в себя все необходимые инструменты для совместной работы сотрудников в рамках рабочих групп. Рабочая группа получает в свое распоряжение обособленное рабочее пространство на Портале. Обособленное рабочее пространство для совместной работы группы сотрудников это удобный инструмент, позволяющий эффективно организовать информационный обмен среди членов группы, хранить все относящиеся к работе группы материалы, обеспечить удобный доступ и поиск нужной информации,планировать групповую активность и создавать отчеты. Таймменеджмент 2.0 Система «Таймменеджмент 2.0» служит для учета рабочего времени «без проходной», для повышения дисциплины без создания напряжения в компании, позволяет построить дисциплину любой степени жесткости в зависимости от выбора руководителя. В системе учитывается начало и конец рабочего дня (ведется табель рабочих дней). Сотрудники могут отметить начало рабочего дня «задним числом», запросив подтверждение у своего руководителя. Интерфейс «Рабочий день» помогает планировать задачи и события на день, отмечать начало и конец рабочего дня, писать отчет за день. Задачи 2.0 Задачи 2.0 — система управления задачами и проектами с отчетами по эффективности работы каждого сотрудника, каждого отдела и всей организации. Зачастую компании испытывают сложность в том, чтобы замотивировать сотрудника работать с задачами на портале и полноценно использовать этот инструмент. «Задачи 2.0» активно задействуют самоорганизацию: сотрудник может самостоятельно ставить себе задачи и принимать их от руководителя. Управление документами В редакции реализована система управления документами, есть возможность вести историю изменений документа, загружать сразу несколько файлов, подключить портал как сетевой диск для всех операционных систем (всех версий Windows, Mac OS, Linux). У каждого документа — единая карточка, работает быстрый поиск по файлам и по содержимому (с мгновенным поиском и подсказками), удаленные документы остаются в «Корзине». При работе с документами можно использовать бизнес-процессы. Реализована поддержка версионности. Экстранет Приглашенные пользователи, не являющиеся сотрудниками компании, получают ограниченные права доступа, причем, только к Экстранету — без возможности просмотра внутрикорпоративной информации на Портале. При этом, сотрудники вашей компании смогут также вступать по приглашению в рабочие группы Экстранета. Смогут обсуждать с приглашенными пользователями вопросы в группах (в форумах, блогах), совместно работать с общими документами, планировать активность в календаре, ставить задачи и следить за их выполнением, публиковать отчеты и так далее.



Экстранет — это нейтральная территория, совместная полоса и пространство для встреч. Это ресурс, работающий на тех же принципах, что и Интранет. Поэтому вам не придется переучивать сотрудников для управления новым проектом. Для перехода в Экстранет вашим сотрудникам даже авторизация не потребуется — достаточно нажать на кнопку «Экстранет». В итоге, вместе с Экстранетом, ваша компания получает множество преимуществ, таких как снижение затрат на обслуживание клиентов, удобство работы с партнерами за счет более простого, удобного и контролируемого рабочего пространства, предоставляемого для сотрудничества. Типовые бизнес-процессы Воспользуйтесь готовыми шаблонами бизнес-процессов, которые входят в состав всех редакций продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Теперь ситуации в вашей компании, которые требуют утверждения и согласования, будут под контролем. Вы без труда ознакомите нужных сотрудников с каким-то важным документом, сформируете экспертную группу для его оценки и получите компетентное резюме по документу. Мобильный портал Вы можете запустить Мобильный корпоративный портал, созданный на основе технологии BitrixMobile, в двух вариантах — как веб-приложение с мобильного устройства (на iOS, Android, BlackBerry OS) и как мобильную версию портала с просмотром в обычном браузере.