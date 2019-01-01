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|1С-Битрикс: Корпоративный портал — Совместная работа
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«1С-Битрикс: Корпоративный портал — Совместная работа» — редакция, созданная для компаний, стремящихся повысить эффективность групповой работы сотрудников. Редакция включает в себя все необходимые инструменты для совместной работы сотрудников в рамках рабочих групп. Включая системы управления задачами и учета рабочего времени. Также редакция позволяет быстро создать перекрестное информационное пространство для взаимодействия с «внешним» миром — Экстранет.
Экстранет обеспечивает прозрачность, документируемость, быстроту работы в сочетании с простотой, конфиденциальность — все, что требуется для организации слаженной и коллективной работы. С учетом того, что работа идет со сторонними пользователями!
В состав редакции «Совместная работа» включены группы функций:
Приобретая редакцию «Совместная работа», вы получаете:
Один год бесплатных обновлений
Один год технической поддержки
25 дополнительных пользователей
Неограниченное количество внешних (экстранет) пользователей
Программный продукт с открытыми исходными текстами PHP
Поддержку баз данных MySQL, Oracle, MSSQL
Обеспечение безопасности внутрикорпоративных ресурсов
От несанкционированного доступа в экстранет-сети защищает система аутентификации пользователей — например, по логину и паролю или определенного IP-адреса. Функции программного продукта по сравнению с обеспечивающим только внутреннюю связь существенно расширены.
Задачи
Портал, развернутый на редакции «Совместная работа», служит для повышения эффективности групповой работы сотрудников; повышения самоорганизации в компании с использованием системы управления задачами и проектами; повышения дисциплины в результате применения системы для учета рабочего времени, а также для взаимодействия с «внешним» миром на специально созданном, защищенном экстранет-пространстве.
Коллективная работа
Редакция включает в себя все необходимые инструменты для совместной работы сотрудников в рамках рабочих групп. Рабочая группа получает в свое распоряжение обособленное рабочее пространство на Портале. Обособленное рабочее пространство для совместной работы группы сотрудников это удобный инструмент, позволяющий эффективно организовать информационный обмен среди членов группы, хранить все относящиеся к работе группы материалы, обеспечить удобный доступ и поиск нужной информации,планировать групповую активность и создавать отчеты.
Таймменеджмент 2.0
Система «Таймменеджмент 2.0» служит для учета рабочего времени «без проходной», для повышения дисциплины без создания напряжения в компании, позволяет построить дисциплину любой степени жесткости в зависимости от выбора руководителя. В системе учитывается начало и конец рабочего дня (ведется табель рабочих дней). Сотрудники могут отметить начало рабочего дня «задним числом», запросив подтверждение у своего руководителя. Интерфейс «Рабочий день» помогает планировать задачи и события на день, отмечать начало и конец рабочего дня, писать отчет за день.
Задачи 2.0
Задачи 2.0 — система управления задачами и проектами с отчетами по эффективности работы каждого сотрудника, каждого отдела и всей организации. Зачастую компании испытывают сложность в том, чтобы замотивировать сотрудника работать с задачами на портале и полноценно использовать этот инструмент. «Задачи 2.0» активно задействуют самоорганизацию: сотрудник может самостоятельно ставить себе задачи и принимать их от руководителя.
Управление документами
В редакции реализована система управления документами, есть возможность вести историю изменений документа, загружать сразу несколько файлов, подключить портал как сетевой диск для всех операционных систем (всех версий Windows, Mac OS, Linux). У каждого документа — единая карточка, работает быстрый поиск по файлам и по содержимому (с мгновенным поиском и подсказками), удаленные документы остаются в «Корзине». При работе с документами можно использовать бизнес-процессы. Реализована поддержка версионности.
Экстранет
Приглашенные пользователи, не являющиеся сотрудниками компании, получают ограниченные права доступа, причем, только к Экстранету — без возможности просмотра внутрикорпоративной информации на Портале. При этом, сотрудники вашей компании смогут также вступать по приглашению в рабочие группы Экстранета. Смогут обсуждать с приглашенными пользователями вопросы в группах (в форумах, блогах), совместно работать с общими документами, планировать активность в календаре, ставить задачи и следить за их выполнением, публиковать отчеты и так далее.
Типовые бизнес-процессы
Воспользуйтесь готовыми шаблонами бизнес-процессов, которые входят в состав всех редакций продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал». Теперь ситуации в вашей компании, которые требуют утверждения и согласования, будут под контролем. Вы без труда ознакомите нужных сотрудников с каким-то важным документом, сформируете экспертную группу для его оценки и получите компетентное резюме по документу.
Мобильный портал
Вы можете запустить Мобильный корпоративный портал, созданный на основе технологии BitrixMobile, в двух вариантах — как веб-приложение с мобильного устройства (на iOS, Android, BlackBerry OS) и как мобильную версию портала с просмотром в обычном браузере.
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